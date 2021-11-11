В Улан-Удэ задержан «дровяной» мошенник

Студент продавал в интернете несуществующие дрова по низким ценам





В Улан-Удэ полицейские задержали 20-летнего студента техникума, подозреваемого в мошенничестве с продажей дров. Установлена причастность злоумышленника к двум фактам обмана.

Как сообщили в МВД Бурятии, в середине сентября молодой человек, оценив высокий спрос на рынке дров, разметил в чате одного из популярных мессенджеров объявление о продаже чурок и горбыля. На самом деле ни дров, ни даже грузовика у парня не было. Чтобы вызвать доверие, студент сделал скриншоты с фотографий других продавцов, указав при этом минимальные цены. Например, «Камаз» с древесиной и горбылем в одном случае он оценил в 13 тысяч рублей, в другом - в 18 тысяч.На объявление откликнулась женщина. Написав ему в личные сообщения и договорившись о доставке, она перевела предоплату в сумме 6,5 тысяч рублей на указанную студентом карту. Однако дров женщина так и не дождалась, а собеседник перестал выходить на связь. Спустя месяц аналогичным образом злоумышленник обманул еще одну жительницу Улан-Удэ.После задержания парень во всем сознался. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.Фото: «Номер один»