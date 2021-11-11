В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину

Последний раз ее видели 8 ноября на Бурводе





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 53-летнюю Елену Сухардину. 4 ноября женщина ушла из дома на улице Цивилева к родственнику (проживает на улице Мерецкова). Однако, переночевав у него и покинув помещение, домой женщина не вернулась.

Приметы: азиатской внешности, рост 176 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые короткие.Была одета: шапка черная вязаная, куртка черного цвета ниже пояса, брюки темно-синие, ботинки черные.По имеющейся информации, последний раз пропавшую видели 8 ноября в районе Бурвода.При наличии какой-либо информации о гражданке либо её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (924) 390-60-60, 8 (3021) 41-66-45 или 102 (112).