В Бурятии сельчанин убил собутыльника и сбросил его тело в выгребную яму

Останки потерпевшего нашли лишь спустя два месяца





В Бурятии суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Заиграевского района, признанному виновным в убийстве односельчанина.

«В конце ноября 2020 года мужчина распивал спиртное в компании знакомых в одном из домов в садовом товариществе «Надежда-5». Во время застолья между ним и одним собутыльником из-за давнего конфликта на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе злоумышленник схватил с тумбочки нож и нанес им несколько ударов в грудь, голову и плечо противника. От полученных ран 30-летний потерпевший скончался на месте. После этого нападавший с хозяином дома завернули покойного в ковер, отнесли его тело к туалету на улице и скинули в выгребную яму, забросав сверху мусором. Останки потерпевшего обнаружили лишь спустя два месяца, после чего злоумышленник был изобличен и задержан», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.С учетом имеющейся судимости мужчина приговорен к 11 годам колонии строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии