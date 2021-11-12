В страшном ДТП на трассе в Бурятии погибли двое, трое ранены

Столкнулись иномарка и микроавтобус



Вечером 11 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о ДТП на трассе «Байкал» в 10 км от поселка Танхой. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Honda. Пострадавших требовалось деблокировать из автомобилей.



Для оказания помощи на место выехали спасатели, пожарные, бригада центра медицины катастроф и сотрудники ГИБДД.



«По предварительной информации, в результате аварии два человека погибли, еще трое травмированы и после оказания первой помощи доставлены в медучреждение», - сообщили в МЧС.



Напомним, это уже вторая крупная авария на трассе «Байкал» за последнее время. 4 ноября в ДТП в районе станции Мишиха



Фото: «Номер один» Для оказания помощи на место выехали спасатели, пожарные, бригада центра медицины катастроф и сотрудники ГИБДД.«По предварительной информации, в результате аварии два человека погибли, еще трое травмированы и после оказания первой помощи доставлены в медучреждение», - сообщили в МЧС.Напомним, это уже вторая крупная авария на трассе «Байкал» за последнее время. 4 ноября в ДТП в районе станции Мишиха погибла целая семья : мать, отец и их 9-летняя дочь.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.