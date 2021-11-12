В страшном ДТП на трассе в Бурятии погибли двое, трое ранены

Столкнулись иномарка и микроавтобус
Вечером 11 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о ДТП на трассе «Байкал» в 10 км от поселка Танхой. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Honda. Пострадавших требовалось деблокировать из автомобилей.
«По предварительной информации, в результате аварии два человека погибли, еще трое травмированы и после оказания первой помощи доставлены в медучреждение», - сообщили в МЧС.
Напомним, это уже вторая крупная авария на трассе «Байкал» за последнее время. 4 ноября в ДТП в районе станции Мишиха погибла целая семья: мать, отец и их 9-летняя дочь.
Фото: «Номер один»
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