В Улан-Удэ осудили банду воров, совершившую 32 кражи

Злоумышленники отжимали стеклопакеты и проникали в квартиры горожан





Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей республики. Они обвинялись в серии краж, а также грабежах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

«С августа по декабрь 2016 года ранее судимые лица, заранее спланировав преступления, распределили роли и совершили 32 квартирные кражи в Улан-Удэ и пригороде. Отжимая створки пластиковых окон, злоумышленники проникали в жилища и похищали бытовую технику, ювелирные изделия, инструменты, одежду, обувь. Кроме того, они совершили кражи двух автомобилей для дальнейшего разбора и продажи запчастей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил к срокам от 3 до 6 лет 8 месяцев в колониях общего и строгого режимов. Также удовлетворены иски потерпевших на сумму более 1,8 млн рублей.Фото: «Номер один»