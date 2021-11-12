В Улан-Удэ вор пытался продать украденный смартфон росгвардейцу

Незадачливого продавца сразу задержали
Курьезный случай произошел на днях в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, на улице к сотруднику вневедомственной охраны, который отдыхал и был одет в «гражданку», обратился мужчина с предложением купить телефон.
В процессе разговора росгвардеец заподозрил, что гаджет является краденым и попросил разблокировать его. Продавец не смог этого сделать и признался, что украл смартфон.
Правоохранитель сразу задержал незадачливого продавца и вызвал коллег. Прибывший патруль доставил задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, 42-летний мужчина только неделю назад освободился из колонии. Он рассказал, что во время распития спиртного незаметно похитил телефон у женщины и скрылся. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
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