В Бурятии таксист присвоил сумку с кучей денег, забытую пассажиром

Однако потратить наличность мужчина не успел





В дежурную часть транспортной полиции обратился 53-летний житель Бурятии. Мужчина сообщил, что во время стоянки поезда на станции Северобайкальск при поездке на такси в привокзальную столовую он утратил сумку, в которой находились документы и 70 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить таксиста, который присвоил себе имущество потерпевшего. Им оказался местный житель, подрабатывающий частным извозом. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что обнаружил в салоне своей автомашины сумку с документами. По фотографии в паспорте он опознал пассажира, которого накануне возил в привокзальное кафе и обратно. В сумке также находились деньги, которые мужчина присвоил себе и планировал потратить на собственные нужды.





«В настоящее время деньги и сумка с документами изъяты и возвращены хозяину. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Фото: МВД на транспорте