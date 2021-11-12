12.11.2021
Анастасия Кузовлева не выйдет из СИЗО

Анастасия Кузовлева не выйдет из СИЗО

Верховный суд отклонил жалобу чиновницы на меру пресечения

По информации «Номер один», сегодня Верховный суд Бурятии отклонил жалобу экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а ныне руководителя городского Центра занятости населения Анастасии Кузовлевой на избранную ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, решение райсуда остается в силе, до 26 декабря чиновница будет находиться в следственном изоляторе.

Напомним, Анастасию Кузовлеву задержали сотрудники ФСБ. Ее обвиняют в получении крупной взятки во время работы в городском КУИ.

По версии следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Помещение в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность. Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета.

Анастасия Кузовлева занимала пост председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ с 2013 года, до этого в течение двух лет была его зампредом. В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. В конце прошлого года она была назначена руководителем Центра занятости населения Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
взятка


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^