В главном дацане Бурятии произошла кража

Неизвестный похитил телефон паломницы с Алтая





О крайне неприятной истории сообщили сегодня в пресс-службе Иволгинского дацана. 10 ноября в храме со стола, где находятся бланки для записок на хуралы, пропал телефон паломницы - гостьи Бурятии, приехавшей с Алтая.

«Как известно, в храмах Иволгинского дацана стоят работающие видеокамеры, поэтому просим человека, забравшего телефон, вернуть его ламам Согчен дугана или в кассу самостоятельно. Иначе завтра, 13 ноября, будет сделано заявление в полицию с приложением видео, где запечатлен этот неприятный для всех нас момент», - объявили в пресс-службе дацана.В связи с произошедшим инцидентом дацан также обратился ко всем прихожанам с просьбой не оставлять свои вещи без просмотра.Фото: «Номер один»