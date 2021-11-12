В ГИБДД Бурятии сообщили подробности о страшном ДТП на трассе «Байкал»

«Хонда» врезалась в стоявший на обочине «Мерседес»





В Госавтоинспекции Бурятии сообщили подробности аварии, которая случилась вчера вечером на трассе «Байкал» в 20 км от станции Мишиха. По информации ГИБДД, 33-летний водитель автомашины «Хонда Стрим» врезался в стоявший на обочине во встречном направлении микроавтобус «Мерседес Бенц».

«В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Ещё 2 пассажира «Хонды» (мужчины 20 и 30 лет) и водитель «Мерседеса» с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.





