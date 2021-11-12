В Улан-Удэ задавили пешехода

Пожилой мужчина госпитализирован с травмами





Очередное ДТП с наездом на пешехода произошло днем 11 ноября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в районе дома №2 по ул. Хоца Намсараева 63-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан Лиф» сбил 60-летнего мужчину.

Как отметили в Госавтоинспекции, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.Фото: «Номер один»