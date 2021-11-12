В Бурятии водитель потерял сознание и застрял в реке

Еще один автовладелец лишился машины из-за курения



Пожарным Бурятии в минувшие сутки дважды пришлось выезжать на помощь попавшим в беду автовладельцам, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Одно из происшествий случилось вблизи села Армак Джидинского района. Там, вероятно, из-за неосторожности при курении загорелся автомобиль. Прибывшие огнеборцы быстро потушили возгорание, правда, к тому моменту салон машины уже выгорел. При этом пассажир авто получил ожоги и был госпитализирован.



Второе происшествие случилось вечером в Закаменском районе на реке Модонкуль. Там пересекавшему реку водителю стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие пожарные вброд добрались до автомобиля, вызволили водителя и передали его медикам. Затем огнеборцы вытащили застрявшую машину из реки.



Фото: МЧС Бурятии Одно из происшествий случилось вблизи села Армак Джидинского района. Там, вероятно, из-за неосторожности при курении загорелся автомобиль. Прибывшие огнеборцы быстро потушили возгорание, правда, к тому моменту салон машины уже выгорел. При этом пассажир авто получил ожоги и был госпитализирован.Второе происшествие случилось вечером в Закаменском районе на реке Модонкуль. Там пересекавшему реку водителю стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие пожарные вброд добрались до автомобиля, вызволили водителя и передали его медикам. Затем огнеборцы вытащили застрявшую машину из реки.Фото: МЧС Бурятии

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