Улан-удэнец заявил об угоне машины, чтобы не отвечать за ДТП

В итоге на мужчину завели уголовное дело





11 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от дочери 61-летнего горожанина. Женщина рассказала, что у ее отца угнали иномарку. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Хозяин машины подтвердил, что автомобиль был угнан ночью с парковки.

В ходе разбирательства полицейские нашли автомобиль с признаками ДТП во дворе жилого дома возле одной из оптовых баз города. Однако оперативники выяснили, что никакого угона не было, после чего хозяин машины был изобличен.«Накануне 61-летний водитель, выезжая со двора дома, врезался в припаркованную машину. Испугавшись ответственности, он скрылся с места ДТП и бросил автомобиль в одном из дворов. Затем мужчина стал распивать спиртное со своими знакомыми. Наутро на вопрос дочери об автомобиле мужчина заявил, что его угнали», - рассказали в МВД Бурятии.В отношении владельца авто возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». В ходе следствия мужчина признал вину и возместил ущерб хозяину поврежденной машины.Кроме того, за оставление места ДТП водитель привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.Фото: pixabay.com