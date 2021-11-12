В Бурятии будут судить директора «Ипотечной корпорации»

Сиротские дома аукнулись Анатолию Бирюкову на новом месте работы





Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора АО «Ипотечная корпорация РБ», руководителя Фонда поддержки граждан - участников долевого строительства Анатолия Бирюкова. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Как сообщили в прокуратуре республики, дело в отношении господина Бирюкова уже поступило в Советский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

«В июне и сентябре 2017 года обвиняемый от лица возглавляемого учреждения заключил два государственных контракта о приобретении жилых помещений в Кабанском и Кяхтинском районах для детей-сирот. По закону приемка объектов недвижимости должна проводиться комиссией в составе не менее пяти членов после соответствующей экспертизы. В нарушение данных требований обвиняемый сформировал приемочную комиссию всего из двух человек, из которых лишь один проводил визуальный осмотр приобретаемых жилых помещений. При этом их экспертиза вовсе не проводилась, что не обеспечило нормальной проверки помещений. Начальник учреждения, несмотря на явные нарушения, утвердил акты приема-передачи объектов недвижимости без замечаний, после чего из казны на счета продавцов перечислены денежные средства в соответствии с ценой контрактов в полном объеме. Однако 14 жилых помещений в селе Кабанск и 5 – в Кяхте на момент их приобретения не соответствовали многочисленным нормативным требованиями о безопасности зданий и являлись непригодными для круглогодичного проживания», - рассказали в следственном ведомстве.







Уголовное преследование Анатолия Бирюкова связано с его предыдущим местом работы на посту начальника Управления капитального строительства правительства Бурятия. Его он возглавлял с декабря 2015 года по февраль 2019 года.Подробности дела сообщил республиканский Следственный комитет.К примеру, стены ряда жилых помещений были выполнены лишь из листов гипсокартона, что не обеспечивало тепловую защиту здания и приводило к промерзаниям. Также отсутствовала нормальная вентиляция, в результате чего в помещениях образовывалась плесень. Позднее по договорам социального найма жилье передали сиротам, которые вынужденно стали проживать в опасных санитарных и технических условиях, вызванных строительными недостатками.Фото: Следственный комитет Бурятии, Ипотечная корпорация РБ