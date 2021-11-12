В Бурятии выясняют обстоятельства смерти застрявшего в реке водителя

Возможно, мужчина задохнулся угарным газом





Следственный комитет Бурятии выясняет обстоятельства смерти 39-летнего водителя, чья машина вчера вечером застряла на реке Модонкуль возле города Закаменск. Напомним, вчера ему на помощь выезжали пожарные , однако спасти мужчину уже не удалось. Его товарищ, который находился в машине, с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии доставлен в больницу и помещен в реанимацию.

Как выяснили следователи, вечером 11 ноября мужчины возвращались на своем автомобиле «УАЗ» в Закаменск из леса, где заготавливали дрова. Расположенную на пути реку Модонкуль они решили переехать вброд в месте, где глубина неширокого русла не превышала полуметра. Однако в реке машина заглохла. Мужчины позвонили родственнице, сообщили, что застряли, назвали свои координаты и попросили помощи.По одной из версий, после этого они пытались завести автомобиль. Его выхлопную трубу скрывала вода. В связи с этим во время попыток завести двигатель выхлопные газы попали в салон и вызвали отравление у людей. Через некоторое время к реке подоспели службы спасения и скорой помощи, которые извлекли машину из воды и госпитализировали пострадавших.Фото: Следственный комитет Бурятии