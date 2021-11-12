В Бурятии уже месяц не могут найти сельчанина, уехавшего в магазин на велосипеде

Поиски мужчины пока не дают результатов





Вчера спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Селенгинский район на поиски человека. Заявление о розыске 48-летнего Сергея Адамовича поступало от сотрудников МВД.

По имеющейся информации, 5 октября сельчанин уехал на велосипеде в магазин и до настоящего времени не вернулся. Предположительно, он потерялся в районе местности Черный Камень.«Спасатели совместно с сотрудниками полиции обследовали 64 кв.км местности. Поиск велся, в том числе, и с воздуха: спасатели осмотрели местность на параплане. Поисковые работы результата не дали», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Приметы разыскиваемого: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят сообщить по телефонам: 8-924-750-14-70 или 102 (112).