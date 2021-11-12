В Бурятии односельчане устроили разборки в стиле голливудского боевика

Развернувшемуся на ферме экшену позавидовал бы сам Квентин Тарантино





Летним вечером этого года к сельчанину, хозяину фермы в Закаменском районе, приехал знакомый. Встречу отметили широким распитием спиртных напитков. Гулявших было всего двое, но «погудели» так, что все закончилось настоящим боевиком.

Ночевать на ферме гость не стал. Выйдя после посиделок во двор, захмелевший гость завел трактор и поехал восвояси. Однако водитель пребывал в таком «уставшем» состоянии, что не сумел нормально покинуть пределы гостеприимного двора. Выезжая, он умудрился не попасть в ворота, снес деревянную калитку и, как ни в чем ни бывало, поехал дальше.Хозяин фермы разозлился и побежал вдогонку, догнал и остановил трактор. Он потребовал от недавнего собутыльника отремонтировать порушенное имущество. Тракторист начал отнекиваться от всех претензий. В ответ взбешенный хозяин фермы начал ругаться и оскорблять бывшего собутыльника. Тот, в свою очередь, тоже разозлился и, оглядевшись по сторонам, поднял валявшийся обломок доски, которым стал избивать обидчика. Завязалась драка.Хозяин фермы понял, что голыми руками ему противника не одолеть. Убегая от взбесившегося тракториста, фермер забежал домой и схватил нож. Как потом свидетельствовал хозяин фермы, он надеялся, что, увидев нож, экс-собутыльник поймет, что он его не боится, и стычка утихнет. Но не тут то было.Водитель трактора вновь атаковал, замахнувшись обрезком доски, который так и не бросил. На сей раз хозяин почему-то не стал убегать, а коротко, но точно ударил атаковавшего ножом в живот.На допросе деревенский агрессор потом рассказывал, что после удара он почувствовал боль, бросил доску, дошел до трактора и уехал прочь. Чуть позже раненый вызвал медиков, которые нашли его истекающим кровью в поле у села. Выпивоху госпитализировали в больницу.К счастью, кровопролитие не закончилось смертью. Однако полиция все равно открыла уголовное дело. Хозяин фермы стал сначала обвиняемым, а потом подсудимым. Телесное повреждение классифицировано как причинившее тяжкий вред здоровью.Отметим, в протрезвевшем виде закаменский гость оказался рассудительным человеком со своими понятиями о справедливости. Он написал заявление, в котором попросил учесть, что, будучи пьяным, он снес калитку ферму, первым набросился на обвиняемого с доской и просил не наказывать того строго. В свою очередь, хозяин фермы извинился за удар ножом.Суд посчитал, что подсудимый в момент совершения преступления не пребывал в состоянии необходимой обороны или превышения ее. Удары доской не были сильными, и отсутствовали основания бояться за свою жизнь. Состояния аффекта тоже не обнаружено. В итоге подсудимый получил два с половиной года лишения свободы условно.Фото: pixabay.com