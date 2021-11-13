Жители Бурятии попались на сборе конопли



Днем четвертого ноября в поле недалеко от села Белоозерск Джидинского района сотрудники подразделения наркоконтроля и уголовного розыска задержали четверо мужчин. При задержании у них изъяли мешки с наркотическим средством. Как показала проведенная экспертиза, это оказалась марихуана общим весом около девяти килограммов.

Следствием установлено, что четверо приятелей в возрасте от 23 до 43 лет приехали в Джидинский район специально для заготовки запрещенного вещества. Трое из них - жители города Бабушкин, один мужчина приехал из города Байкальск. Как рассказали задержанные, наркотическое средство они заготавливали для собственного употребления.

Двое задержанных отказались от медицинского освидетельствования, в связи с чем привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КРФ об АП (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

На всех мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ведется следствие.





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