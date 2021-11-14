В Бурятии уже 5 лет ищут насильника-форточника

В 2016 году мужчина проникал в дома своих жертв через окна



В Республике Бурятия в рамках уголовного дела о преступлениях прошлых лет, связанных с изнасилованиями женщин, продолжается розыск подозреваемого.



Как сообщает СКР по Иркутской области, первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела об изнасиловании и насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении нескольких женщин на территории Железнодорожного района. Преступление произошло в 2016-м году.



По данным следствия, в период с 10 июля по 25 ноября 2016 года мужчина проникал через окна в квартиры женщин разного возраста и совершал изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевших.



Преступления совершены в многоквартирных домах по улицам Пушкина, Чайковского, Иванова, Чкалова и Революции 1905 года.



Приметы подозреваемого: молодой мужчина, предположительно европейской внешности, на вид около 25 лет, рост около 170-180 см., худощавого телосложения.



Просим всех граждан, кому известны любые сведения о подозреваемом мужчине, изображенном на рисованных и цифровых портретах, или об обстоятельствах совершенных им преступлений, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 21-43-84 (отдел криминалистики), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления), 02 (102) (полиция). Анонимность и вознаграждение гарантируется.



фото: СКР по Иркутской области



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