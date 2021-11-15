В Улан-Удэ супруги-мошенники получили сроки за махинации с недвижимостью

Несколько раз они брали задаток за дом, после чего «кидали» покупателей



Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении супругов, обвиняемых в нескольких эпизодах мошенничества с причинением крупного ущерба.

«С 2014 по 2019 годы супруги путем обмана совершали хищение денежных средств у граждан. Подавая объявления о продаже своего дома, злоумышленники не имели намерения совершать указанную сделку. Получив задаток от шести покупателей в размерах от 200 до 500 тыс. рублей, они не выполняли дальнейшие действия по оформлению и передаче имущества. Кроме того, подсудимая обманула двух граждан о сдаче в аренду не принадлежащей ей квартиры и получила от них денежные средства», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал подсудимых виновным и приговорил к 6 и 7 годам колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденные обжаловали его. Верховный суд Бурятии отклонил доводы супругов, заявлявших о своей невиновности, приговор оставлен в силе.



Фото: pixabay.com «С 2014 по 2019 годы супруги путем обмана совершали хищение денежных средств у граждан. Подавая объявления о продаже своего дома, злоумышленники не имели намерения совершать указанную сделку. Получив задаток от шести покупателей в размерах от 200 до 500 тыс. рублей, они не выполняли дальнейшие действия по оформлению и передаче имущества. Кроме того, подсудимая обманула двух граждан о сдаче в аренду не принадлежащей ей квартиры и получила от них денежные средства», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал подсудимых виновным и приговорил к 6 и 7 годам колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденные обжаловали его. Верховный суд Бурятии отклонил доводы супругов, заявлявших о своей невиновности, приговор оставлен в силе.Фото: pixabay.com

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