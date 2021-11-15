В Бурятии на строительстве свалки в селе похитили почти 2 миллиона

Виновный в хищении отделался условным сроком



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Баунтовского района обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«В 2020 году подсудимый и администрация Баунтовского района заключили договор по обустройству объектов размещения твердых коммунальных отходов в селе Романовка. По окончании срока договора подрядчиком сданы работы не в полном объеме и с использованием материалов, не соответствующих техническому заданию. В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере 1,7 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также осужденный оштрафован на 500 тысяч рублей.



Фото: «Номер один» «В 2020 году подсудимый и администрация Баунтовского района заключили договор по обустройству объектов размещения твердых коммунальных отходов в селе Романовка. По окончании срока договора подрядчиком сданы работы не в полном объеме и с использованием материалов, не соответствующих техническому заданию. В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере 1,7 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также осужденный оштрафован на 500 тысяч рублей.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.