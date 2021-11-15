В Бурятии на трассе насмерть сбили пешехода

ДТП произошло недалеко от села Таракановка



ДТП с погибшим произошло ночью 13 ноября на 373 км. автодороги «Иркутск – Чита» в 2 км. от с. Таракановка. 43-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил пешехода 1976 года рождения, который следовал по проезжей части во встречном направлении.



"В результате пешеход от полученных травм скончался на месте аварии", - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Фото: pixabay.com



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