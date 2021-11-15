В Бурятии неизвестные подпалили сельскую администрацию

Здание удалось спасти благодаря медикам, которые первыми обнаружили пожар





В ночь с 14 на 15 ноября в селе Новый Заган Мухоршибирского района загорелось здание поселковой администрации. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первыми горящее крыльцо увидели медработники. Они сообщили о пожаре, а затем сами с помощью огнетушителя и песка ликвидировали открытое горение.

Прибывшие огнеборцы разобрали горящие конструкции и провели проливку места возгорания. Благодаря своевременному обнаружению пожара и ликвидации открытого горения административное здание не было уничтожено. Предположительно, причиной пожара стал поджог.Фото: pixabay.com