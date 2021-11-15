В Бурятии неизвестные подпалили сельскую администрацию

Здание удалось спасти благодаря медикам, которые первыми обнаружили пожар
В ночь с 14 на 15 ноября в селе Новый Заган Мухоршибирского района загорелось здание поселковой администрации. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первыми горящее крыльцо увидели медработники. Они сообщили о пожаре, а затем сами с помощью огнетушителя и песка ликвидировали открытое горение.
Прибывшие огнеборцы разобрали горящие конструкции и провели проливку места возгорания. Благодаря своевременному обнаружению пожара и ликвидации открытого горения административное здание не было уничтожено. Предположительно, причиной пожара стал поджог.
Фото: pixabay.com
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.