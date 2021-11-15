В Улан-Удэ смягчили приговор пьяному водителю, погубившему женщину

Колонию общего режима ему заменили на поселение





В Улан-Удэ вынесли приговор водителю, который в апреле этого года насмерть сбил 55-летнюю женщину на Верхней Березовке. При этом сначала районный суд отправил мужчину в колонию общего режима, однако Верховный суд Бурятии посчитал этот приговор слишком суровым, и заменил ему наказание на колонию-поселение.

Как следует из материалов дела, до смертельного ДТП 55-летний водитель дважды привлекался за пьяную езду. В августе 2019 года его лишили водительских прав, а осенью 2020 года привлекли уже к уголовной ответственности, приговорив к обязательным работам.Однако никаких выводов мужчина не сделал. Как следует из его показаний, накануне вечером он пил водку, потом уснул. Проснувшись рано утром, подсудимый выпил еще полбутылки водки и снова лег спать. Позже он проснулся и решил поехать за женой. По пути мужчина уронил зажигалку и наклонился, пытаясь ее найти. В этот момент автомобиль выехал на правую обочину. Когда мужчина поднял голову, в метре от передней части машины увидел женщину. Затормозить или отвернуть в сторону он не успел и сбил сначала женщину, а затем на дорожный знак «Пешеходный переход». Остановился он лишь примерно в 70 метрах от места наезда.Когда на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, водитель сознался, что пьян. Результат его освидетельствования составил 1,39 мг/л.На суде мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался. С учетом предыдущей судимости, Железнодорожный райсуд Улан-Удэ приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших – мужа и сына погибшей женщины - о возмещении морального вреда, взыскав в пользу каждого по миллиону рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.Не согласившись с приговором, водитель и его защитник подали апелляцию. В жалобе адвокат указал, что приговор слишком суров, не соответствует тяжести преступлений и личности осужденного. Также не в полной мере учтены смягчающие обстоятельства. Кроме того, адвокат попросил снизить размер компенсации морального вреда, поскольку его подзащитный «не трудоустроен, имеет болезненное состояние здоровья, оказывает физическую и финансовую помощь престарелой тете».Верховный суд Бурятии с доводами пьющего водителя согласился и пошел на смягчение наказания. Колонию общего режима осужденному заменили на колонию-поселение, а сумму компенсаций родственникам погибшей женщины снизили с миллиона до 750 тысяч рублей.Фото: ГИБДД Бурятии