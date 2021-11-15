В Улан-Удэ мошенники до нитки обобрали пенсионерку

Женщина даже взяла кредит, чтобы получить обещанную ей «компенсацию»





12 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 72-летней местной жительницы о мошенничестве. Она рассказала, что в середине октября ей позвонил неизвестный. Представившись юристом, он сообщил, что в суде Москвы рассмотрено уголовное дело в отношении коммерческой организации, торговавшей лекарственными средствами: препараты признаны не соответствующими заявленным лечебным свойствам. А потерпевшим, в том числе и ей, как клиенту, положена компенсация в сумме 450 тысяч рублей. Чтобы получить её, необходимо обсудить все касающиеся перечисления денег вопросы с сотрудником банка.

Как сообщили в МВД Бурятии, пенсионерка поверила незнакомцу. Более того, после разговора с, якобы, работником финансового учреждения перевела на указанную банковскую карту 13,5 тысяч рублей – за оказание юридических услуг. Когда выяснилось, что крупную сумму необходимо доставлять на машине с инкассаторами, и это тоже требует расходов, потерпевшая перечислила еще 135 тысяч рублей. При этом 100 тысяч рублей она оформила в кредит, ещё 35 тысяч рублей - взяла в долг у знакомых.Однако и этого оказалось мало. Потребовалось еще 58 тысяч рублей, но дополнительные средства у горожанки отсутствовали. Оставшись неудовлетворенной происходящим, женщина написала заявление в надзорные органы с требованием вернуть причитающиеся ей деньги, а затем обратилась в полицию. Лишь позже она стала понимать, что подверглась обману со стороны мошенников.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан быть более бдительными, не поддаваться на сомнительные, многообещающие предложения и проверять поступающую информацию через официальные ресурсы.Фото: pixabay.com