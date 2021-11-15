В Бурятии насмерть сбили пешехода

61-летний мужчина скончался на месте



Сотрудники ГИБДД Бурятии выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью селе Поселье Бичурского района.

«По предварительным данным, около двух часов ночи 40-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по ул. Набережной сбила 61-мужчину. В результате наезда пострадавший скончался на месте происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.



Напомним, еще один



Фото: ГИБДД Бурятии «По предварительным данным, около двух часов ночи 40-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по ул. Набережной сбила 61-мужчину. В результате наезда пострадавший скончался на месте происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.Напомним, еще один смертельный наезд произошел в Бурятии ночью 13 ноября. На трассе «Иркутск – Чита» в 2 км от села Таракановка 43-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил 45-летнего пешехода, который шел по проезжей части во встречном направлении.Фото: ГИБДД Бурятии

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