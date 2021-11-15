В Улан-Удэ выпавший из окна майор полиции мог быть убит

Рассматривается причастность к происшествию коллеги погибшего





В Улан-Удэ гибель 34-летнего майора полиции, который выпал из окна 4 этажа, обрастает новыми подробностями. Так, телеграм-канал «Буркопсоюз» сообщил, что, речь идет не о несчастном случае, а об убийстве. К нему, якобы, причастен коллега полицейского, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков, который в момент происшествия находился в одной квартире с погибшим. Подозреваемый уже задержан.

Достоверность этой информации «Номер один» неофициально подтвердили в одной из правоохранительных структур. «Действительно, полицейский задержан, проверяется его причастность к убийству», - сообщил источник нашего издания.Официально силовые ведомства никак не комментируют произошедшее.Напомним, само происшествие произошло 2 ноября в одном из домов Железнодорожного района города. В момент трагедии погибший майор находился в отпуске.Фото: «Номер один»