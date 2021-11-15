В Улан-Удэ выпавший из окна майор полиции мог быть убит

Рассматривается причастность к происшествию коллеги погибшего
В Улан-Удэ гибель 34-летнего майора полиции, который выпал из окна 4 этажа, обрастает новыми подробностями. Так, телеграм-канал «Буркопсоюз» сообщил, что, речь идет не о несчастном случае, а об убийстве. К нему, якобы, причастен коллега полицейского, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков, который в момент происшествия находился в одной квартире с погибшим. Подозреваемый уже задержан.
Достоверность этой информации «Номер один» неофициально подтвердили в одной из правоохранительных структур. «Действительно, полицейский задержан, проверяется его причастность к убийству», - сообщил источник нашего издания.
Официально силовые ведомства никак не комментируют произошедшее.
Напомним, само происшествие произошло 2 ноября в одном из домов Железнодорожного района города. В момент трагедии погибший майор находился в отпуске.
Фото: «Номер один»
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