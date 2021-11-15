В Улан-Удэ матерый рецидивист дважды обворовал "возлюбленную"

Ухажер украл у женщины ювелирные украшения и продал их



Поздним вечером 6 ноября в отдел полиции Октябрьского района с заявлением о краже обратилась 50-летняя жительница Улан-Удэ. Она рассказала, что ухажер похитил у нее ювелирные изделия. Ущерб составил 74 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В первый раз украшения (золотые браслет и цепочка) пропали, когда в паре возник конфликт. 35-летний мужчина, увидев спутницу на сайте знакомств, стал выяснять отношения, а потом, забрав свои вещи, ушел. Вместе с вещами из шкафа исчезли драгоценности.



По прошествии некоторого времени, в ходе очередной беседы он признался потерпевшей, что продал ювелирные изделия, но обещал с зарплаты их вернуть. Пара помирилась.



Однако спустя время ситуация повторилась вновь. За скандалом на почве ревности последовала пропажа золотого кольца, и женщина обратилась в полицию.



"Полицейские задержали подозреваемого. Он признался, что похитил и на одном из рынков сбыл украшения. Отметим, злоумышленник в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу металлолома. На его счету 15 погашенных и действующих судимостей за имущественные преступления. Часть из них была совершена совместно с братом, который на данный момент отбывает наказание в местах лишения свободы", - рассказали в республиканском МВД.



Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.



Фото: "Номер один"



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