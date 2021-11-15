В Улан-Удэ будут судить насильника, который за вечер напал на двух женщин

Ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ. Его обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ: покушение на совершение насильственных действий сексуального характера, разбой, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование.

Резонансные нападения на женщин произошли 28 июля. По данным следствия, в течение дня обвиняемый употреблял спиртное. Вечером возле одного из домов на улице Пищевая он увидел ранее знакомую женщину, напал на нее, ударил кулаком по лицу и попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая стала громко кричать. Злоумышленник, опасаясь прохожих, бросил женщину и скрылся с места происшествия.Мужчина пошел дальше и через некоторое время увидел незнакомую молодую девушку, которая после прогулки возвращалась домой. Обвиняемый напал на нее, обхватил рукой за шею, повалил на землю и стал душить. После выхватил у потерпевшей дорогой телефон, затащил ее в кусты, где, продолжив душить и бить, совершил насильственные действия сексуального характера, а после попытался изнасиловать. Однако в этот момент к кустам подошел прохожий, привлеченный криками. Он спугнул злоумышленника и проводил потерпевшую домой, откуда она позвонила в правоохранительные органы.«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии