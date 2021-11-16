Житель Бурятии получил судимость, пытаясь спасти друга от «уголовки»

Мужчина дал ложные показания на следствии и суде



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Баргузинского района, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний.

«Мужчина, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, дал ложные показания. Он сообщил дознавателю и в суде ложные сведения о том, что подсудимый не управлял автомобилем, а являлся пассажиром», - рассказали в республиканской прокуратуре.



Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.



Фото: pixabay.com «Мужчина, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, дал ложные показания. Он сообщил дознавателю и в суде ложные сведения о том, что подсудимый не управлял автомобилем, а являлся пассажиром», - рассказали в республиканской прокуратуре.Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.Фото: pixabay.com

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