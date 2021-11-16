В Улан-Удэ на пешеходном переходе джип сбил девочку

Пострадавшую отвезли в больницу



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня около 12.45 на ул. Бограда.

Как сообщили в Госватоинспекции, водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку. В результате наезда пострадавшая получила травмы и была доставлена для осмотра в больницу.



Фото: ГИБДД Бурятии Как сообщили в Госватоинспекции, водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку. В результате наезда пострадавшая получила травмы и была доставлена для осмотра в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии

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