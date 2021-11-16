В Бурятии раскрыто дерзкое нападение на АЗС

Вооруженные топором и ружьем преступники ночью ворвались на станцию





Правоохранители Бурятии оперативно раскрыли дерзкое разбойное нападение на АЗС в селе Эрхирик, случившееся ночью 14 ноября. По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Улан-Удэ в возрасте 31 и 23 лет.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемые, вооруженные топором и охотничьим ружьем, ночью приехали на микроавтобусе к автозаправочной станции. Выбрав момент, они ворвались внутрь, разбили топором стекло в операторское помещение, после чего проникли в кассовую зону, где напали на кассира и находившуюся с ней несовершеннолетнюю сестру. Один из нападавших, угрожая оружием, заставил потерпевших лечь на пол. В это же время его соучастник похитил из кассы 9 тысяч рублей. Затем один из злоумышленников сломал монитор камеры видеонаблюдения, после чего нападавшие скрылись на автомобиле.



Как сообщили в МВД Бурятии, позже молодые люди сожгли одежду, в которой совершили нападение, разделили похищенные деньги и, сменив автомобиль, вернулись в Улан-Удэ.













В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.











«Выйти на след злоумышленников помогли записи с камер наружного наблюдения, установленных на АЗС. Задержание мужчин производилось сотрудниками управления уголовного розыска МВД Бурятии совместно с сотрудниками ОМВД России по Заиграевскому району при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. У обвиняемых найдены и изъяты микроавтобус и орудия преступления», - рассказали в следственном ведомстве.Фото: МВД Бурятии, Следственный комитет Бурятии