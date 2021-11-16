В Бурятии «Камри» превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком

Два человека госпитализированы с тяжёлыми травмами
Сегодня около полудня на автодороге в 3-х км от села Петропавловка произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом.
В результате аварии водитель и 40-летний пассажир «Тойоты» с тяжёлыми травмами госпитализированы в больницу. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Бурятии
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