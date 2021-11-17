В Бурятии сельчанка фиктивно прописала у себя четырех узбеков

Женщину судили и приговорили к штрафу



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Джидинского района. Она обвинялась в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

«Женщина направила в миграционный пункт отделения МВД России по Джидинскому району уведомление о месте пребывания четверых граждан Узбекистана по адресу своего дома. Вместе с тем она не намеревалась предоставлять указанным лицам жилое помещение для фактического проживания», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 5 тысяч рублей.



Фото: «Номер один» «Женщина направила в миграционный пункт отделения МВД России по Джидинскому району уведомление о месте пребывания четверых граждан Узбекистана по адресу своего дома. Вместе с тем она не намеревалась предоставлять указанным лицам жилое помещение для фактического проживания», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»

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