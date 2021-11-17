Житель Улан-Удэ по своему разобрался с недобросовестным агентством недвижимости

За это в отношении мужчины возбудили дело по статье «самоуправство»



13 ноября в полицию Улан-Удэ обратилась сотрудница агентства недвижимости. Девушка рассказала, что неизвестный забрал у нее телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.



Как сообщили в МВД Бурятии, им оказался 47-летний горожанин. Мужчина пришел в агентство недвижимости разобраться с работниками, которые, по его мнению, не оказали должных услуг.



Подозреваемый оказывает услуги по ремонту бытовой техники. В мае к нему на работу устроился молодой человек, который приехал в республику из Забайкальского края. Для поиска жилья в Улан-Удэ работник обратился в агентство недвижимости. Заключив договор и оплатив услуги агентства, молодой человек стал подыскивать жилье. Однако по разным причинам квартиру ему не удалось найти, и он пожаловался своему работодателю.



Работодатель пришел в агентство недвижимости и стал требовать вернуть деньги, оплаченные по договору. Сотрудница организации сообщила мужчине, что для этого необходимо расторгнуть договор и написать заявление о возврате средств.



Тогда улан-удэнец попросил телефон у сотрудницы агентства для якобы совершения звонка. Получив гаджет, мужчина поставил условие – вернет его только тогда, когда агентство вернет деньги, и ушел с телефоном. Девушка сразу же обратилась в полицию.



Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство». В ходе следствия мужчина вину признал, извинился и вернул телефон хозяйке.



Отметим, жители Улан-Удэ часто жалуются на некачественное оказание услуг агентствами недвижимости, связанными с арендой. Большинство обратившихся в мелкие конторы в итоге остаются и без денег, и без жилья.



Схема у таких недобросовестных агентств одна. Клиент в день обращения заполняет что-то вроде договора на оказание услуг и платит риэлтору определенную сумму. Тот, в свою очередь, клятвенно обещает, что в течение дня подберет для него квартиры, исходя из требований. Иногда горе-риэлторы «выполняют» обещания и скидывают липовые номера арендодателей. Иногда и вовсе дают тех, кто квартиру уже сдал.



В итоге в соцсетях с завидной регулярностью появляются подобные сообщения:



«Здравствуйте. Хотел бы оставить отзывы об агентствах. Кидают. Заплатил одному и другому. Но никаких квартир мне не предоставили. Фото не соответствуют. Стоимость тоже. Дали номера, хозяева квартир трубки не брали. У них там все по цепочке. Разве так можно с людьми поступать. Моя знакомая так же обратилась и ее кинули. И всё это безнаказанно. Вот как теперь мне быть. Деньги потрачены и квартиры нет до сих пор. Не обращайтесь в агентства. Поверьте моему опыту».



Фото: pixabay.com

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