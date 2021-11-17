В Улан-Удэ два человека пострадали в ДТП

По словам аваркома, у одного из водителей не было прав



ДТП с пострадавшими произошло сегодня утром на улице Тепловая в Улан-Удэ. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», женщина за рулем «Тойоты Камри Грация» не справилась с управлением на повороте. Автомобиль занесло, он вылетел на встречную полосу и врезался в «Тойоту Висту».

В аварии пострадали водитель и женщина-пассажирка «Висты». Она получила серьезные травмы. На месте ДТП работают все оперативные службы.



Как ответил аварком, у виновницы аварии отсутствуют водительское удостоверение и полис ОСАГО.



Фото: «Аварком кузов-салон» В аварии пострадали водитель и женщина-пассажирка «Висты». Она получила серьезные травмы. На месте ДТП работают все оперативные службы.Как ответил аварком, у виновницы аварии отсутствуют водительское удостоверение и полис ОСАГО.Фото: «Аварком кузов-салон»

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