В Бурятии будут судить водителя, по вине которого утонули женщина с ребенком

Грузовик с пассажирами в кузове поехал вброд через реку и утонул





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Окинского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали в следственном ведомстве, ночью 21 августа обвиняемый на грузовике «Урал», возвращался с родственниками из зимовья, расположенного в удаленной от райцентра местности.«Зная, что имеется объездная дорога, которая могла бы обеспечить безопасное движение до села, а также что река вышла из своего русла из-за дождей, обвиняемый принял решение поехать вброд через реку. Во время движения машина на большой скорости заехала в яму и полностью погрузилась под воду. Находившиеся пассажиры в кабине и в кузове тонущего автомобиля выбрались наружу. Однако 48–летнюю женщину и ее 7-летнюю племянницу унесло сильным течением реки, и они утонули. Под утро тела потерпевших были обнаружены ниже по течению реки», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»