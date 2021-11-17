В Бурятии слетевшая с трассы фура протаранила жилой дом

Люди не пострадали, но строению нанесен большой ущерб
Сегодня днем в селе Брянск Кабанского района произошло ДТП. Как сообщили в паблике «Кабанск-инфо. 24/7», водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в угол жилого дома.
В результате происшествия в доме повреждена печь и полы. Пострадавших среди людей нет.
Как уточнили в паблике, дом остался пригоден для жилья, поскольку отапливается от котельной.
Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.