В Бурятии слетевшая с трассы фура протаранила жилой дом

Люди не пострадали, но строению нанесен большой ущерб





Сегодня днем в селе Брянск Кабанского района произошло ДТП. Как сообщили в паблике «Кабанск-инфо. 24/7», водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в угол жилого дома.

В результате происшествия в доме повреждена печь и полы. Пострадавших среди людей нет.







Как уточнили в паблике, дом остался пригоден для жилья, поскольку отапливается от котельной.Фото: «Кабанск-инфо. 24/7»