В Улан-Удэ ужесточили приговор содержателям наркопритона

Женщина и ее муж на 2 года отправятся в колонию



Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении супружеской пары, обвиняемой в содержание притона для употребления наркотиков.

«С сентября 2020 года по май 2021 года ранее судимые супруги из Улан-Удэ разрешали знакомым использовать специально оборудованное помещение своей квартиры для изготовления и потребления наркотиков. За оказание данной услуги они безвозмездно получали наркотики», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Райсуд признал супругов виновным и приговорил каждого к 1 году 1 месяцу колонии.



Гособвинитель посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его. Верховный суд Бурятии, согласившись с доводами прокурора, усилил каждому осужденному наказание до 2 лет 1 месяца лишения свободы.



Фото: «Номер один» «С сентября 2020 года по май 2021 года ранее судимые супруги из Улан-Удэ разрешали знакомым использовать специально оборудованное помещение своей квартиры для изготовления и потребления наркотиков. За оказание данной услуги они безвозмездно получали наркотики», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Райсуд признал супругов виновным и приговорил каждого к 1 году 1 месяцу колонии.Гособвинитель посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его. Верховный суд Бурятии, согласившись с доводами прокурора, усилил каждому осужденному наказание до 2 лет 1 месяца лишения свободы.Фото: «Номер один»

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