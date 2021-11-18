В Бурятии сбили десятиклассницу

Наезд случился на пешеходном переходе



ДТП на пешеходном переходе произошло в селе Иволгинск около 6 часов вечера 17 ноября.

«31-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Первомайской, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку, которая возвращалась из школы домой. Десятиклассница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Фото: «Номер один» «31-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Первомайской, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку, которая возвращалась из школы домой. Десятиклассница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: «Номер один»

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