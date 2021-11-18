В Улан-Удэ ищут пропавшую девочку с особенностями развития

15-летняя Диана ушла из спецшколы
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 15-летнюю Диану Степаненко. Вчера около 15:30 она ушла из специальной коррекционной школы-интерната №2 на ул. Дальневосточная и не вернулась.
Приметы: европейской внешности, рост 156 см, волосы русые, глаза голубые.
Была одета: шапка жёлтого цвета, куртка черного цвета до колен, джинсы темно-серые, ботинки черного цвета, при себе имела рюкзак сине-голубого цвета.
Ранее уходила, состоит на учете в ПДН.
Имеет особенности развития.
При наличии информации о местонахождении разыскиваемой МВД Бурятии просит сообщить по тел. 8 (3012) 43-02-02, 29-24-20, 23-53-22, 8-914-638-05-27.
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.