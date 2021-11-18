В Бурятии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Он совершил преступление в Хабаровске



Росгвардейцы Бурятии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Сотрудники Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину, который выходил из продуктового магазина. Во время проверки документов было установлено, что он находится в федеральном розыске, рассказали в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Как пояснили в ведомстве, 25-летний уроженец Забайкальского края был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов, за совершение кражи в Хабаровском крае.



"Проигнорировав требования закона, в ходе судебного разбирательства мужчина покинул территорию края и уехал в Бурятию. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска", - добавили в Росгвардии.



Фото: пресс-служба Росгвардии Бурятии



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