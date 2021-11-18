В Бурятии во время пожара сгорели животные

В огне погибли пять свиней, три индюка и девять куриц



Утром 17 ноября в селе Татарский Ключ Заиграевского района произошло загорание надворных построек. На момент прибытия огнеборцев горели стайка и навес. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут.



"В результате пожара сгорели стайка и навес на общей площади 60 кв.м. Погибли содержавшиеся внутри животные – пять свиней, три индюка и девять куриц", - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



Фото: pixabay.com



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