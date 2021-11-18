В гибели семьи на трассе в Бурятии оказался виноват росгвардеец

Его автомобиль выехал на встречную полосу





Федеральное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области» выпустило документ, который требует запретить личному составу передвигаться на машинах после 22:00. Бумага, копию которой опубликовал телеграм-канал my_police, подписана майором «С. А. Горловым», пишет «Тайга.инфо»

В качестве примеров приведены ДТП в Нижнем Тагиле и на трассе «Иркутск — Улан-Удэ». Речь идет о страшной аварии , случившейся 4 ноября в районе станции Мишиха в Кабанском районе Бурятии. Напомним, там произошло столкновение автомашин «Тойота Королла» под управлением 53-летнего водителя и «Хонды» под управлением 28-летнего водителя. В результате аварии на месте погибли 2 пассажира «Тойоты»: 51-летняя женщина и её 9-летняя дочь. Позже в больнице скончался и 53-летний водитель «Тойоты». Все погибшие были членами одной семьи.





В документе сказано, что управление Росгвардии по Новосибирской области дало «указание» на недостаточную работу по профилактике «аварийности и укрепления дорожно-транспортной дисциплины» среди сотрудников ведомства. Силовики признали, что только в ноябре по вине сотрудников Росгвардии, передвигавшихся на личном транспорте, погибли пять человек, еще двое — пострадали.«Всего в период проведения комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения в войсках [Сибирского] округа по вине военнослужащих и сотрудников допущено 11 ДТП (войсковая часть №3543 — два, управление Росгвардии по Кемеровской области — четыре, Новосибирской области — два, Красноярскому краю, Иркутской области, Хакасии — по одному), в которых погибло три гражданских и травмировано 20 человек (военнослужащий, сотрудник, 18 гражданских)», — сказано в документе.Фото: МЧС Бурятии