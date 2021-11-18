Житель Бурятии после запоя выкопал труп закопанного им в лесу односельчанина

Мужчина трубой убил соперника, обидевшего его новую сожительницу





16 ноября в лесу в нескольких километрах от села Бичура было обнаружено тело 60-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы. По факту убийства Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело и приступил к расследованию.

Вскоре сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый проживал в Бичуре в доме со своей сожительницей. После многочисленных семейных скандалов на почве ревности женщина ушла от него и вернулась к бывшему сожителю. 12 ноября после совместного распития спиртного между женщиной и бывшим произошла ссора, в ходе которой тот побил ее. Вечером обиженная сельчанка вернулась к своему новому избраннику и рассказала ему о случившемся.Тот, недолго думая, направился домой к сопернику. Войдя в помещение, мужчина нанес спящему сельчанину многочисленные удары металлической трубой по голове. От полученных повреждений тот скончался на месте. После этого подозреваемый утащил тело убитого в лес, где закопал. Однако затем, выйдя из длительного запоя, злоумышленник вернулся в лес, откопал тело своей жертвы и бросил на земле, прикрыв ветками.Тело потерпевшего обнаружили лишь спустя несколько дней, после чего по оставленным на месте происшествия уликам сыщики вышли на след подозреваемого.Фото: pixabay.com