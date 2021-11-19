В Бурятии осудили фермера-вымогателя

Мужчина обвинил знакомого в краже мяса и стал требовать с него деньги



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Закаменска, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия.

«В январе 2021 года подсудимый придумал историю о хищении мяса с его фермы местным жителем. Злоумышленник попросил троих знакомых помочь получить возмещение якобы причиненного ему ущерба. Совместно с указанными лицами, не подозревающими о преступных намерениях, он потребовал от мужчины 10 тысяч рублей, нанеся ему несколько ударов по голове и телу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно.



Фото: pixabay.com «В январе 2021 года подсудимый придумал историю о хищении мяса с его фермы местным жителем. Злоумышленник попросил троих знакомых помочь получить возмещение якобы причиненного ему ущерба. Совместно с указанными лицами, не подозревающими о преступных намерениях, он потребовал от мужчины 10 тысяч рублей, нанеся ему несколько ударов по голове и телу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно.Фото: pixabay.com

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