В центре Улан-Удэ окровавленный горожанин напал на кафе

Неадекватный мужчина выбил стекло в заведении и распугал посетителей



В местном паблике «Аноним 03» появились подробные кадры с места событий –







- Какой-то пьяный, вообще неадекватный! Залетел, стекло разбил, начал бегать и орать. Мы вызвали охрану. Здесь орал, бегал, сюда забежал, и мы вообще все бросили, на улицу выбежали, - рассказывает работница кафе на видео.



Сейчас на месте событий работают правоохранительные органы. На кадрах видно, что рядом с кафе множество следов крови. В МВД Бурятии обещали дать подробности позднее, судя по видео, мужчину задержали.

В местном паблике «Аноним 03» появились подробные кадры с места событий – как сообщал «Номер один» , ранее жители пожаловались на неадекватного горожанина, который бродил в крови по Арбату Улан-Удэ и приставал к прохожим. На этом его приключения не закончились. Выяснилось, что далее мужчина напал на местное кафе – разбил стеклянную дверь и распугал людей, находящихся в заведении.- Какой-то пьяный, вообще неадекватный! Залетел, стекло разбил, начал бегать и орать. Мы вызвали охрану. Здесь орал, бегал, сюда забежал, и мы вообще все бросили, на улицу выбежали, - рассказывает работница кафе на видео.Сейчас на месте событий работают правоохранительные органы. На кадрах видно, что рядом с кафе множество следов крови. В МВД Бурятии обещали дать подробности позднее, судя по видео, мужчину задержали.

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