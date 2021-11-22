В Бурятии любительница кулинарии получила срок

Женщина выращивала на своем участке мак
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Прибайкальского района. Летом этого года полицейские обнаружили на участке сельчанки грядки с маком. Всего стражи порядка насчитали 393 куста наркосодержащего растения.
Владелица маковой грядки ранее не судима, трудоустроена. По ее словам, мак она выращивала в кулинарных целях. Тем не менее, сельчанку привлекли по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере).
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно.
Фото: pixabay.com
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