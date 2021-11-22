В Бурятии автомобиль с людьми провалился под лед

К счастью, никто не пострадал
Утром 20 ноября при переезде через реку Ина в Баргузинском районе автомобиль «УАЗ» провалился задними колесами под лед. К счастью, из 6 человек, находившихся в машине, никто не пострадал.
«Все самостоятельно добрались до берега, а автомобиль был вызволен из ледяного плена. Данное происшествие произошло по вине водителя, который нарушил правила безопасности, не убедился в прочности льда», - сообщили в МЧС Бурятии.
В МЧС предупреждают – на водоемах республики идет активное ледообразование. Сейчас ледовое покрытие небезопасно для передвижения по нему, существует большая вероятность провала техники и людей под лед.
Фото: «Номер один»
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