В Бурятии юный вор регулярно обрубал горожанам доступ к интернету

Парень рубил кабель и сдавал его на металл



В Закаменске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и уголовного розыска МВД задержали подозреваемого в краже оптического кабеля одной из телекоммуникационных компаний.

«В течение двух месяцев 18-летний местный житель отрубал куски кабеля и сдавал похищенное в нелегальные пункты приема металлолома. Всего он совершил кражу 250 метров кабеля. В результате обрыва проводов часть населённого пункта периодически оставалась без телефонной связи и интернета», - рассказали в Росгвардии Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Причиненный ущерб оценивается в 140 тысяч рублей.



Фото: Росгвардия Бурятии «В течение двух месяцев 18-летний местный житель отрубал куски кабеля и сдавал похищенное в нелегальные пункты приема металлолома. Всего он совершил кражу 250 метров кабеля. В результате обрыва проводов часть населённого пункта периодически оставалась без телефонной связи и интернета», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Причиненный ущерб оценивается в 140 тысяч рублей.Фото: Росгвардия Бурятии

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